Астролог перечислила знаковые дни июля, которые изменят нашу жизнь

Не за горами июль. Подготовиться к нему мы можем заранее. Например, заранее узнав о знаковых днях второго летнего месяца. Он, кстати, оказался богат на различные астрологические события, которые могут изменить нашу жизнь.

Елена Чулюканова, астролог и астропсихолог, рассказала 7info о самых сложных, напряжённых и необычных днях наступающего месяца. А также дала советы, как вынести из них пользу.

Первая половина июля 2024 года пройдет в знаке Зодиака Рак, отвечающем за темы семьи, эмоций и нашей зоны комфорта.

Со 2 июля по 7 декабря 2024 года планета Нептун станет ретроградной. Этот период совпадает и с другими ретропериодами этого года, включая:

— ретроградный Плутон (со 2 мая по 11 октября 2024 г.) — время мощной трансформации и перемен;

— ретроградный Сатурн (с 29 июня по 15 ноября 2024 г.) — наведение порядка во всем.

— Нептун — планета иллюзий, мечтаний, психического здоровья и духовности — находится в созвездии Рыб и управляет такими же качествами. В период ретроградности Нептуна, у вас может возникнуть соблазн обратиться к комфортным способам «побега» из сложных ситуаций. Осторожнее, это может перейти в зависимости, — отмечает эксперт.

В это время усилится интуиция, вы станете более чувствительными и открытыми, но такое состояние может помешать вам сосредоточиться.

Планета Нептун — мечтатель и романтик. Порой, мы с легкостью возводим людей на пьедестал или представляем жизнь своей мечты в ярких красках.

В это время у вас могут открыться глаза на истинное положение вещей — и правда может оказаться горькой. Помните, все неоднозначно: в любой ситуации есть и плохие, и хорошие стороны.

5 июля Новолуние в знаке Рыб. Это довольно стабильное время во всех смыслах. Но эмоциональная чувствительность может быть повышена, поэтому старайтесь спокойней относиться к мелочам.

12 июля Венера перейдет в знак Льва. Вы можете испытывать некоторое напряжение и волнение.

Любые финансовые вложения в середине месяца опасны. Также может появиться необходимость в дополнительных инвестициях в рекламу и пиар (кому актуально).

У Венеры будет напряженный аспект к Плутону — это сочетание может усилить неконтролируемую страсть — вероятную причину различных проблем.

Знакомства в это время могут обернуться тем, что отношения вспыхнут как спичка, но быстро испепелят вас изнутри. Еще в этот период всплывают самые разные проблемы в отношениях — ревность, ссоры, недопонимание.

21 июля сложится гармоничный аспект Венеры с Юпитером. Это время приятного времяпровождения, улаживания конфликтов, знакомств и начала отношений. Не упустите удачный момент для финансового роста, выигрышей, вашего повышения и признания. Будьте заметны, открыто заявляйте о себе.

20 июля произойдет полнолуние в Козероге. Оно оградит вас от спешки и лишних задач, но сохраняется риск случайных необдуманных трат.

21 июля Марс перейдет в знак Близнецов. Можно начинать информационные проекты: вы легко найдете общий язык с деловыми партнерами и подберете новых сотрудников. Хорошо пойдут любые дела, связанные с поездками, транспортом, и торговлей. Время в целом благоприятное, но могут произойти непредвиденные ситуации, срочного принятия решений и усилий для их разрешения.

23 июля Солнце войдет в знак Льва, усиливая амбициозность и стремление проявлять лидерские качества, а также желание радоваться жизни и общению.

25 июля Меркурий перейдет в знак Девы, обостряя логическое мышление — это поможет в любом обучении. Время благоприятно для систематизации информации и наведения порядка в документах, а также для завершения начатых дел или работы над ошибками. Затем Меркурий начнет замедляться, а в начале августа поменяет направление на ретроградное.