Загадка «Рубикона»: 80 лет с момента исчезновения экипажа в Бермудском треугольнике

80 лет назад в районе Бермудских островов военно-морские силы США потеряли корабль «Рубикон». 21 октября 1944 года его экипаж внезапно перестал выходить на связь. Были срочно организованы поиски, и на следующий день судно обнаружили — целое и невредимое. Однако никого из 300 членов экипажа на борту не оказалось, только испуганная собака бегала по палубе. Об этом пишет издание «Глагол».

Бермудский треугольник среди моряков давно имеет дурную славу. Всё началось с Колумба, когда он впервые попал в Саргассово море и заметил свечение воды, о чём записал в судовом журнале. Это явление сильно озадачило членов экспедиции, многие из них были напуганы.

Позже начали появляться рассказы о светящихся столбах и падающих потоках огня с неба. Однако эти истории распространялись в основном среди матросов — менее образованной части морского сообщества. Офицеры и капитаны тоже удивлялись, но видели в этом лишь природные загадки. Так, Колумб описал свечение воды королю Испании как любопытное явление, которое удалось наблюдать.

Современная наука даёт разумные объяснения. Свечение воды вызвано скоплением флуоресцентных водорослей, мутные воды — особенностями течений и мелководья. Сейчас в этом районе образовались мусорные острова, куда океан «сносит» отходы. Падающий огонь с неба — это метеориты, которые в этой зоне хорошо видны. Остальное учёные приписывают фантазии моряков, накопившейся за века.

Тем не менее, происходили события, которые не поддаются логике. Исчезновение экипажа «Рубикона» стало одним из таких случаев.

Бермудский треугольник — это район в Саргассовом море, вершины которого расположены в Майами (Флорида), Пуэрто-Рико и на Бермудских островах. Когда исчез «Рубикон», об этом зловещем треугольнике никто ещё не слышал, было лишь нехорошее место в Саргассовых водах. Термин «Бермудский треугольник» впервые появился только 60 лет назад, в 1964 году, когда писатель Винсент Гаддис опубликовал статью о загадочном исчезновении звена самолётов.

Но первым загадочным случаем в XX веке стало исчезновение экипажа «Рубикона». 22 октября 1944 года корабль нашли береговые службы, но никого из 300 членов экипажа не обнаружили. Единственной живой душой на борту была собака, бегавшая в растерянности.

Все спасательные шлюпки исчезли вместе с экипажем, а с носа корабля свисал обрывок толстого швартовочного каната — перлиня. При этом сам корабль не имел никаких повреждений, все механизмы работали исправно. На месте находились и личные вещи моряков.

Самым неожиданным было отсутствие записей в судовом журнале. Последняя запись датирована 26 сентября и касается захода в Гавану. С тех пор не было сделано ни одной отметки, что невозможно для любого судна, особенно военного. Вести судовой журнал — обязанность каждого капитана, и целый месяц без записей на исправном корабле — вещь немыслимая.

Сразу вспомнили другой схожий случай, произошедший за 72 года до этого. В декабре 1872 года был найден торговый парусник «Мария Целеста», с которого также исчез весь экипаж — 8 человек. Личные вещи, включая драгоценности капитана, остались на месте, как и груз спирта. Однако из каюты штурмана исчезли навигационные приборы и документы, а на столе лежал судовой журнал с последней записью от 26 ноября, за неделю до обнаружения судна.

Интересно, что «Мария Целеста» была найдена в 400 милях от Гибралтара, то есть далеко от Бермудского треугольника. Поэтому, несмотря на внешнее сходство, специалисты не стали связывать эти два случая. Береговая охрана предположила, что «Рубикон» попал в внезапный шторм, и экипаж в спешке покинул судно, оставив даже собаку. Шлюпки, по их мнению, позже затонули. Однако эта версия не объясняет, почему экипаж решил, что хрупкие шлюпки надёжнее боевого корабля без повреждений.

Несмотря на это, версия о шторме всех устраивала в течение семи лет, и никто не вспоминал о «проклятом месте». Пока в 1951 году репортёр «Ассошиэйтед Пресс» Эдвард Ван Винкл Джонс не опубликовал статью о таинственных исчезновениях в этом регионе.

С этого момента начались разговоры о мистических силах, действующих в районе Бермудского треугольника. Любое происшествие стали приписывать «магическим свойствам» этого места. Даже исчезновение звена самолётов вспомнили, хотя военные считали его вполне объяснимым: инструктор заблудился в плохую погоду, а затем закончилось топливо. Поисковый самолёт, который тоже не вернулся, взорвался в воздухе, что подтвердили свидетели.

Однако до 1964 года никто всерьёз не говорил о Бермудском треугольнике, пока этот термин не ввёл писатель Винсент Гаддис. С тех пор любое происшествие в этом районе стали связывать с таинственными силами, хотя статистика показывает, что инцидентов здесь не больше, чем в других частях мира.

Тем не менее, загадка исчезновения экипажа «Рубикона» 80 лет назад остаётся неразгаданной. Все официальные объяснения этого события — лишь предположения, не более обоснованные, чем любые другие домыслы о Бермудском треугольнике.