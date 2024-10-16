В Забайкалье выстроились в 40-километровую колонну на похоронах героя СВО

Жители Забайкальского края выстроились в 40-километровую колонну, чтобы проститься с участником спецоперации Артемом Дамбаевым, сообщила телерадиокомпания « Забайкалье ».

Похороны прошли в июне. Гроб с телом военнослужащего сопровождала колонна из 60 автомобилей.

Дамбаев родом из села Зугмара. В январе 2022 года он поехал на учения в Белоруссию, после чего принял участие в СВО. В марте того же года батальон, в котором служил боец, попал в засаду.

Военный и его командир Балдан Цыдыпов вывозили раненых. Вскоре машина вышла из строя, но они решили остаться внутри, приняв на себя огонь ВСУ.

«Он сказал «Пацанов не брошу!» и раненый остался отстреливаться вместе с командиром. Получилось так, что командир выжил, а Артем нет», — рассказала тетя солдата.

Дамбаев погиб в тот день, но сумел спасти жизни 150 товарищей.