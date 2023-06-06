Андрей Торхов: Это и не профессия! Это образ жизни, священнодейство

Волонтер организации «Помощь бойцам 31» рассказала телеграм-каналу Mash о настроениях среди жителей Белгородской области.
По ее словам, местные мужчины готовы защищать дома от украинских военных.
«Некоторые мужики у нас вообще вилы наточили. Сказали, если встречать — только с вилами. На полном серьезе», — рассказала белгородка.
Женщина уточнила, что многие не...
В Министерстве обороны выступили с идеей начать оповещать граждан о призыве по мобилизации при помощи СМС-рассылки.
Ведомство подготовило соответствующий проект постановления, на который ссылается агентство РИА Новости.
В документе указано, что помимо личного кабинета на портале Госуслуг уведомление о повестке в военкомат можно будет получить в виде СМС-сообщения на...
В городе Лодейное поле Ленобласти годовалый ребенок умер из-за кусочка морковки, сообщил телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, малыш гостил у бабушки. В день трагедии 42-летняя женщина готовила суп, а малыш ползал возле нее на кухне.
Вскоре внук заплакал, и бабушка дала ему кусочек морковки. Мальчик подавился и стал задыхаться....
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео первых минут после жуткого происшествия на детской площадке в Южном Бутово.
Накануне подростки облили бензином и подожгли 14-летнего сверстника. На кадрах видно, что ребенок с ужасными ожогами лежит на горке и его отпаивают водой из бутылки.
По словам очевидцев, одежда на мальчике горела около двух...
В Раменском городском округе Московской области наемный рабочий погиб в чане с пивом, сообщил МК.
Трагедия произошла 3 июня. Хозяин частной пивоварни попросил своего 47-летнего знакомого произвести работы по облагораживанию территории.
Вернувшись на предприятие предпринимателю сообщили, что люк одного из огромных чанов на две тысячи литров, где бродит и...