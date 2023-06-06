Андрей Торхов: Это и не профессия! Это образ жизни, священнодейство

В понедельник, 5 июня, стало известно о смерти актёра, режиссёра, педагога Андрея Торхова. Этот человек известен многим не только в Рязани, но и по всей России, в том числе по ролям в кино.

В феврале 2021 года Андрею Николаевичу исполнилось 65 лет. К этой дате 7info опубликовало большое интервью.

— В моей театральной жизни не было ничего такого, от чего нужно было бы предостерегать. Я бы посоветовал себе аккуратнее выбирать друзей, меньше доверять хорошим словам. Не скажу, что жизнь меня сильно била, но сегодня у меня осталось только три человека, которых я могу назвать друзьями. У меня есть приятели, с которыми приятно общаться, есть хорошие знакомые, которых я считаю хорошими людьми.

А в профессии предостерегать не от чего. Да это и не профессия! Это образ жизни, священнодейство. «Священнодействуй или убирайся вон!» — говорил Михаил Семёнович Щепкин. Так вот, я хочу священнодействовать и существовать в этом пространстве! В этом непростом пространстве с непростыми, но талантливыми людьми.

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