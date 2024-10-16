Среда, 16 октября, 2024

Рязанцы возмущены огромной пробкой на заправке «Роснефть»

Автор: Кристина Аманн

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Утром 16 сентября рязанцы встали в огромную очередь на заправке «Роснефть» на улице Зубковой. Об этом появился пост в группе «Типичная Рязань».

Автор предполагает, что причиной пробки стали люди, которые покупают продукты на заправке. «Кофе с булками нужно дома есть, а не заставлять честной народ ждать», — написал он.

В комментариях местные жители подтвердили, что и сами нередко становились свидетелями таких ситуацией, когда водители надолго оставляют свои автомобили у бензоколонок и ждут, пока им сделают хот-дог и кофе. Тем временем на заправках образуется большая очередь. Рязанцы просят водителей с уважением относиться к другим, после заправки отъезжать от колонок и припарковывать машину в другом месте.

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