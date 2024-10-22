В Рязани хотят увеличить налог на недвижимость стоимостью более 300 млн

В Рязани на недвижимость, которая стоит более 300 млн руб., в ближайшее время может вырасти налог. Соответствующий проект вынесли на обсуждение комитета по бюджету и налоговой политике Рягордумы во вторник, 22 октября.

Согласно федеральному законодательству, предложено увеличить ставку налогообложения на недвижимость стоимостью больше 300 миллионов рублей, которой владеют физические лица. Ставку планируют повышать с 2% до 2,5%.

Кроме того, проектом предусматривается увеличение налога с 1,5% до 2% на следующие объекты: торговые центры, точки общепита, бытового обслуживания, административно-деловые центры и офисы.

На заседании комитета депутаты единогласно проголосовали за нововведения. Окончательное решение по этим вопросам будет принято на заседании Рязгордумы.

Планируется, что изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.