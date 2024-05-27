Андрей Макаров перечислил главные принципы новой налоговой системы

Председатель Комитета по бюджету и налогам Госудумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров назвал главные принципы новой налоговой системы. По словам парламентария, усовершенствованная налоговая система должна одновременно и обеспечить дополнительные доходы, необходимые для решения социальных задач, и стимулировать возможности развития бизнеса.

– Главными принципами предлагаемых изменений должны стать стабильность и предсказуемость. Другим важнейшим принципом является сбалансированность. В результате налоговая система должна быть более справедливой, – подчеркнул Андрей Макаров.

Глава бюджетного Комитета Госдумы РФ отметил, что предлагаемая Правительством страны концепция изменения налоговой системы должна найти очень точный баланс между интересами общества и интересами государства.

– Интересы государства здесь, безусловно, в первую очередь нацелены на выполнение всех социальных обязательств перед людьми, – сказал Андрей Макаров. Приоритетом должны стать задачи, поставленные Президентом РФ по достижению технологического суверенитета, устойчивому и динамичному развитию экономики, повышению благополучия людей, поддержке семей, сохранению и укреплению здоровья населения.

Практика показала эффективность введения прогрессивной школы налогов. В России частично это было сделано около трех лет назад. Тогда повышение ставки НДФЛ до 15% коснулось людей с большими доходами. Это позволило направлять дополнительные средства на дорогостоящее лечение детей.

– Такое увеличение подоходного налога не вызвало ни у кого и тени сомнения. Важно, когда человек точно знает, на какие цели идут деньги, которые он отдает государству, – отметил Андрей Макаров.

В Рязанской области есть хороший пример того, как эффективно и справедливо можно распорядиться средствами, полученными в результате повышения ставки НДФЛ. Благотворительный Фонд «Круг добра», созданный по инициативе Президента РФ В.В. Путина, помогает адресно обеспечивать лекарствами детей со сложными неизлечимыми заболеваниями – пациентов областной детской больницы им. Н.В. Дмитриевой, проводить специальную терапию, которая ранее была недоступна.