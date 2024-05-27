Понедельник, 27 мая, 2024

Андрей Макаров перечислил главные принципы новой налоговой системы

Автор: 7info7

Опубликовано

Председатель Комитета по бюджету и налогам Госудумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров назвал главные принципы новой налоговой системы. По словам парламентария, усовершенствованная налоговая система должна одновременно и обеспечить дополнительные доходы, необходимые для решения социальных задач, и стимулировать возможности развития бизнеса.

– Главными принципами предлагаемых изменений должны стать стабильность и предсказуемость. Другим важнейшим принципом является сбалансированность.  В результате налоговая система должна быть более справедливой, – подчеркнул Андрей Макаров.

Глава бюджетного Комитета Госдумы РФ отметил, что предлагаемая Правительством страны концепция изменения налоговой системы должна найти очень точный баланс между интересами общества и интересами государства.

– Интересы государства здесь, безусловно, в первую очередь нацелены на выполнение всех социальных обязательств перед людьми, – сказал Андрей Макаров. Приоритетом должны стать задачи, поставленные Президентом РФ по достижению технологического суверенитета, устойчивому и динамичному развитию экономики, повышению благополучия людей, поддержке семей, сохранению и укреплению здоровья населения.

Практика показала эффективность введения прогрессивной школы налогов. В России частично это было сделано около трех лет назад.  Тогда повышение ставки НДФЛ до 15% коснулось людей с большими доходами. Это позволило направлять дополнительные средства на дорогостоящее лечение детей.

– Такое увеличение подоходного налога не вызвало ни у кого и тени сомнения. Важно, когда человек точно знает, на какие цели идут деньги, которые он отдает государству, – отметил Андрей Макаров.

В Рязанской области есть хороший пример того, как эффективно и справедливо можно распорядиться средствами, полученными в результате повышения ставки НДФЛ. Благотворительный Фонд «Круг добра», созданный по инициативе Президента РФ В.В. Путина, помогает адресно обеспечивать лекарствами детей со сложными неизлечимыми заболеваниями – пациентов  областной детской больницы им. Н.В. Дмитриевой, проводить специальную терапию, которая ранее была недоступна. 

– Дети с такими сложными заболеваниями,  как спинальная мышечная атрофия, дети-бабочки (это серьезное генетическое заболевание),  дети с муковисцидозом теперь получили реальную возможность сохранять полноценную жизнь, –  сказала  главный врач ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, главный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области Инна Лебедева.

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