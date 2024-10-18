Новая группа волонтёров выехала из Рязани в Курскую область

В пятницу, 18 октября, от Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязани в Курскую область отправилась 36-я группа волонтеров. В течение двух недель они будут помогать медицинскому персоналу в уходе за раненными бойцами.

В состав группы вошли четыре человека из Рязани, Скопина и Пронского района.

Волонтеров проводили заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы, член фракции «Единой России» Анна Иванова и заместитель руководителя регионального исполнительного комитета, депутат Думы муниципального образования — Ряжского муниципального округа Рязанской области первого созыва Станислав Кострюков.

Традиционно с собой группа везет гуманитарный груз, включающий продукты питания и медикаменты.