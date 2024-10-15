Вторник, 15 октября, 2024

SuperJob рассказал, кто в Рязани может зарабатывать более 150 тыс. рублей

Автор: Алексей Самохин

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Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 44 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал лучшие предложения октября в Рязани.

В Рязани в октябре больше всего готовы платить инженеру-механику. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы. Компания предлагает зарплату от 160 тыс. рублей.

На втором месте — вакансия монтажника окон ПВХ с зарплатой от 155 тыс. рублей.

На третьем месте — фрезеровщик с зарплатой от 135 тыс. рублей.

В рейтинг также вошли вакансии водителя-автобуса с зарплатой 120 тыс. рублей и менеджера по продажам с зарплатой от 105 тыс. рублей.

Рязань

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Инженер-механикот 160 000 руб.
2Монтажник окон ПВХот 155 000 руб.
3Фрезеровщикот 135 000 руб.
4Водитель автобуса120 000 руб.
5Менеджер по продажамот 105 000 руб.

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