SuperJob рассказал, кто в Рязани может зарабатывать более 150 тыс. рублей

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 44 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал лучшие предложения октября в Рязани.

В Рязани в октябре больше всего готовы платить инженеру-механику. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы. Компания предлагает зарплату от 160 тыс. рублей.

На втором месте — вакансия монтажника окон ПВХ с зарплатой от 155 тыс. рублей.

На третьем месте — фрезеровщик с зарплатой от 135 тыс. рублей.

В рейтинг также вошли вакансии водителя-автобуса с зарплатой 120 тыс. рублей и менеджера по продажам с зарплатой от 105 тыс. рублей.

Рязань