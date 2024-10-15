SuperJob рассказал, кто в Рязани может зарабатывать более 150 тыс. рублей

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 44 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал лучшие предложения октября в Рязани.
В Рязани в октябре больше всего готовы платить инженеру-механику. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы. Компания предлагает зарплату от 160 тыс. рублей.
На втором месте — вакансия монтажника окон ПВХ с зарплатой от 155 тыс. рублей.
На третьем месте — фрезеровщик с зарплатой от 135 тыс. рублей.
В рейтинг также вошли вакансии водителя-автобуса с зарплатой 120 тыс. рублей и менеджера по продажам с зарплатой от 105 тыс. рублей.
Рязань
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Инженер-механик
|от 160 000 руб.
|2
|Монтажник окон ПВХ
|от 155 000 руб.
|3
|Фрезеровщик
|от 135 000 руб.
|4
|Водитель автобуса
|120 000 руб.
|5
|Менеджер по продажам
|от 105 000 руб.