Пятница, 18 октября, 2024
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Рязанец получил два года колонии за драку с полицейским

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Кристина Аманн
Фото: t.me/umvd62

Рязанца приговорили к двум годам колонии общего режима за драку с полицейскими во время задержания. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В апреле 2024 года мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали полицейские за нарушение общественного порядка. Его посадили в служебный автомобиль и повезли в отделение полиции. По пути пьяный рязанец ударил по лицу одного из правоохранителей и начал сдавливать ему шею, а второго ударил ногой по голове. Мужчину обезвредили.

Приговор в законную силу не вступил.

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