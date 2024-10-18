Рязанец получил два года колонии за драку с полицейским

Рязанца приговорили к двум годам колонии общего режима за драку с полицейскими во время задержания. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В апреле 2024 года мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали полицейские за нарушение общественного порядка. Его посадили в служебный автомобиль и повезли в отделение полиции. По пути пьяный рязанец ударил по лицу одного из правоохранителей и начал сдавливать ему шею, а второго ударил ногой по голове. Мужчину обезвредили.

Приговор в законную силу не вступил.