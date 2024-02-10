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73 пожара в частном секторе ликвидировали в Рязанской области

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С начала года в Рязанской области ликвидировано 73 пожара в частном жилом секторе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Чаще всего пожары происходят по электротехническим причинам – 60% от общего числа всех пожаров. 20% от общего числа пожаров возникают по причине неосторожного обращения с огнем, 20% — по причине неисправности печного оборудования.

Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, избежать пожара и сохранить имущество, необходимо соблюдать несколько правил пожарной безопасности:

— следить за состоянием проводки

— не допускать перегруз электросети

— не оставлять без присмотра электроприборы

— не оставлять гаджеты заряжаться ночью

— соблюдать правила пожарной безопасности дома, и рассказать о них своим детям

— не оставлять детей одних без присмотра

— следить за исправностью печи, дымохода и предтопочного листа

— не перекаливать печь

— не доверять присмотр за печью детям

В этом году на пожарах погибли 13 человек, отмечается снижение по сравнению с прошлым годом на 18%. На 77% снизился показатель пострадавших на пожарах: в этом году травмы получили 2 человека.

Но гибели и травматизма можно было избежать, если бы в домах стояли пожарные извещатели, а поблизости был огнетушитель. Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности – установите извещатель, он разбудит вас ночью громким сигналом, а огнетушитель поможе

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