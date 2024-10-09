3 ключевые даты октября: астролог назвала дни возможной встречи кармического мужчины

Астролог Юлия Лифанова в статье для портала theday.ru назвала три даты в октябре 2024 года, когда в жизни каждой женщины может появиться кармический мужчина.

«Готовьтесь, — пишет Лифанова, — в октябре 2024 года из-за активации затмений Вселенная продолжает посылать в нашу жизнь партнеров, которые могут стать кармическими и судьбоносными спутниками жизни»

Каждый месяц Луна соединяется с Марсом, который символизирует мужчин и в 2024 году является диспозитором Узла будущей кармы. Именно в такие дни, по мнению астролога, высшие силы как будто ведут нас, чтобы свести с важным человеком.

Особенно актуально встретить свою половинку в октябре для женщин, рожденных под знаками Козерога, Близнецов и Льва. Для Раков, напротив, наступает время пересмотреть текущие отношения и, возможно, сделать их более близкими.

Лифанова рекомендует обратить внимание на 22, 23 и 24 октября. В этот период Луна будет в точном соединении с Марсом и в оппозиции к Плутону. Это может привести не только к появлению нового партнера, но и к ситуации выбора между двумя мужчинами. Вероятно, один из них окажется эмоциональным, а другой — сдержанным и властным.

Астролог отмечает, что эти отношения могут развиваться долго. Возможно, этот любовный треугольник тянется с февраля 2024 года, когда на небе было соединение Плутона, Марса и Венеры.

Лифанова советует трезво оценить новый этап в романтической жизни, так как в нем может ощущаться элемент судьбоносности.