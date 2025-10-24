Девять иностранцев-правонарушителей депортированы из Рязанской области

Из Рязанской области депортировали девять иностранных граждан, нарушивших российское законодательство. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Семеро человек из стран Средней Азии и Восточной Европы ранее отбывали наказание в исправительных колониях. Их судимости связаны с разбоем, незаконным оборотом наркотиков, неоднократным вождением в нетрезвом виде, а также с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Министерство юстиции РФ признало их пребывание в стране нежелательным.

Кроме того, были выдворены двое граждан одной из среднеазиатских республик, которые нарушили режим въезда и пребывания на территории России. Все задержанные в сопровождении оперативников и судебных приставов были доставлены в аэропорт «Домодедово», откуда за свой счет вылетели на родину.