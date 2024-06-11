12 июня в Рязани: куда пойти, список мероприятий

В среду, 12 июня, жители страны отметят праздник — День России. В Рязани запланировано несколько интересных событий.

Список мероприятий опубликовала администрация Рязани.

В 10 часов в Лесопарке стартует праздничный велопробег.

В 12 часов в Зелёном театре ЦПКиО начнётся праздничная программа «Мы — Россия». С 13 часов перед театром горожане смогут принять участие в праздничной программе «Горжусь тобой, моя Россия».

В 17 часов в Зелёном театре начнётся гала-концерт фестиваля патриотической песни «Россия молодая».

В Лесопарке с 16 часов для зрителей пройдёт концерт «Моя страна, моя Россия».

Концерт для жителей посёлка Приокский перед местным ДК начнётся в 18 часов.