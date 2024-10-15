Вторник, 15 октября, 2024

Рязанские врачи рассказали о самочувствии еще не рожденного ребенка, которому сделали экстренное внутриутробное переливание крови

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/perinatal_center_rzn

На странице Рязанского перинатального центра появилась информация о еще не рожденном пациенте, которому пришлось делать внутриутробное переливание крови. Напомним, такую процедуру врачи проводили и раньше, однако впервые ее потребовалось делать в экстренном порядке.

Проблема со здоровьем ребенка возникла из-за того, что у него с матерью разные резус-факторы. Женские антитела начали разрушать эритроциты плода. Сердце еще не рожденного ребенка работало на износ, в брюшной полости у него скопилась жидкость, а анализ крови и вовсе шокировал врачей. На 25 недели беременности у плода, который весит всего 900 граммов, содержание гемоглобина в норме 113 г/л, а количество кровяных клеток (гематокрит) -35%. У малыша же показатели были 23 г/л и 9% соответственно. У врачей не оставалось практически времени, переливание крови нужно было проводить в кратчайшие сроки, чтобы восполнить разрушающиеся эритроциты и гемоглобин.

После успешного первого сеанса переливания крови, который провели в начале сентября, состоялось еще три. Врачи отметили, что у ребенка из брюшной полости ушла жидкость, сердце стало легче справляться с работой. На сегодняшний день срок беременности составляет 29 недель.

Однако пока будущей маме расслабляться рано: лечение и наблюдение за ребенком продолжается.

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