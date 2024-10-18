В Спасске-Рязанском обновили центральную библиотеку

В городе Спасске обновили центральную библиотеку. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Глава региона напомнил, что модельные библиотеки в Рязанской области создаются по нацпроекту «Культура». После модернизации Спасская библиотека стала многофункциональным культурным центром.

В здании появились удобные читальные залы, площадки для работы и учёбы, проведения мероприятий и отдыха посетителей. Кроме того, установлены компьютеры, интерактивное оборудование, появился робот-помощник.

Книжный фонд пополнился 4000 новых экземпляров и будет пополняться дальше.