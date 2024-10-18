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В Спасске-Рязанском обновили центральную библиотеку

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Алексей Самохин

В городе Спасске обновили центральную библиотеку. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков. 

Глава региона напомнил, что модельные библиотеки в Рязанской области создаются по нацпроекту «Культура». После модернизации Спасская библиотека стала многофункциональным культурным центром. 

В здании появились удобные читальные залы, площадки для работы и учёбы, проведения мероприятий и отдыха посетителей. Кроме того, установлены компьютеры, интерактивное оборудование, появился робот-помощник. 

Книжный фонд пополнился 4000 новых экземпляров и будет пополняться дальше. 

— Учли богатую историю края. Залы библиотеки оформлены в честь великого земляка Константина Эдуардовича Циолковского. Каждое пространство здесь — это своеобразное конструкторское бюро, — написал Павел Малков. 

В Спасске-Рязанском обновили центральную библиотеку
В Спасске-Рязанском обновили центральную библиотеку
В Спасске-Рязанском обновили центральную библиотеку
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