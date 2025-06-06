Завершился отбор на второй поток программы «ГЕРОИ62»

Последний этап отбора участников на второй поток программы «ГЕРОИ62» завершен. Все претенденты успешно прошли собеседования с экспертами проекта. Сейчас идёт оценка результатов и подведение итогов.
Имена участников второго потока станут известны до 1 июля.
Программа «ГЕРОИ62» направлена на подготовку бойцов и ветеранов специальной военной операции к управленческой работе в государственных структурах.
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