Жители Архангельской области уже получили более сотни sms-оповещений с результатами тестов на COVID-19

Жители Архангельской области начали получать SMS-оповещения с результатами тестов на COVID-19 в тестовом режиме. Об этом написал глава региона Александр Цыбульский в своем telegram-канале.
За 1 и 2 декабря архангелогородцы получили более сотни сообщений. А с 5 декабря система начнет работать в полном режиме.
Также в Архангельской области разрабатывается сервис уведомления через Госуслуги. Эту работу ведут региональное министерство связи, Минздрав и управление Роспотребнадзора. После запуска этого сервиса граждане смогут проверять информацию о результатах тестирования в личном кабинете. При этом всю информацию на портал будут загружать в течение одного дня.