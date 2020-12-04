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Жители Архангельской области уже получили более сотни sms-оповещений с результатами тестов на COVID-19

Елена Лобанова

Жители Архангельской области начали получать SMS-оповещения с результатами тестов на COVID-19 в тестовом режиме. Об этом написал глава региона Александр Цыбульский в своем telegram-канале. 

За 1 и 2 декабря архангелогородцы получили более сотни сообщений. А с 5 декабря система начнет работать в полном режиме.  

— Sms-информирование помогает существенно ускорить процесс оповещения граждан о наличии у них заболевания и предупреждать их о необходимости оставаться дома и соблюдать все необходимые меры по недопущению распространения инфекции. В случае положительного ПЦР-теста у человека, который при сдаче анализа оставил номер своего мобильного телефона, в текстовом сообщении его попросят оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и ждать, когда с ним свяжется соответствующая медицинская организация, — написал Цыбульский. 

Также в Архангельской области разрабатывается сервис уведомления через Госуслуги. Эту работу ведут региональное министерство связи, Минздрав и управление Роспотребнадзора. После запуска этого сервиса граждане смогут проверять информацию о результатах тестирования в личном кабинете. При этом всю информацию на портал будут загружать в течение одного дня. 

— Большинство обращений, которые получаю от жителей региона, сегодня касаются как раз долгого ожидания результатов тестирования на коронавирус. Оцифровываем этот процесс, чтобы люди с подтвержденным диагнозом как можно раньше оставались на самоизоляции и не допускали распространения болезни. В целом рассчитываем на то, что оптимизация процесса информирования даст нам возможность снизить нагрузку на медицинских работников, которые на протяжении долгих месяцев работают в напряженном режиме, — отметил глава региона.

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