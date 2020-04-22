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Волгоградец прокатил пьяного друга на капоте и попал в ДТП

Алексей Агеев

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Фото — ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде мужчина катал на капоте своей машины пьяного друга. Автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора один из перекрестков и устроил ДТП. После ЧП он сбежал.

Правоохранителям удалось найти «гонщика». В беседе со стражами порядка мужчина пояснил, что решил прокатить приятеля на капоте, потому что последнему было скучно. Проезд на красный свет он осуществил, «потому что человек на капоте сидел» и закрывал обзор.

В итоге мужчину лишили прав на год. Также на него составили три протокола, сообщают Вести.

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