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В Уфе водитель притворился больным COVID-19, желая избежать штрафа

Алексей Агеев

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В Уфе в ночное время суток 12 экипажей ДПС устроили погоню за лихим водителем. Им пришлось догонять нарушителя, разъезжая по всему городу.

В ходе погони водитель не обращал внимания на требования остановиться и на светофоры. Однако на Кольцевой улице он был задержан.

В ходе выяснения обстоятельств инцидента правоохранители установили: 28-летний автолюбитель пьян. Однако сдаваться лихач до последнего не желал. В присутствии стражей порядка он стал сильно кашлять, изображая из себя больного COVID-19. Таким образом он хотел избежать наказания.

Однако достичь задуманного у мужчины не вышло. В итоге он получил 12 протоколов за нарушения различного характера. Сообщает БашНьюс.

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