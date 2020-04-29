В Уфе водитель притворился больным COVID-19, желая избежать штрафа

В Уфе в ночное время суток 12 экипажей ДПС устроили погоню за лихим водителем. Им пришлось догонять нарушителя, разъезжая по всему городу.
В ходе погони водитель не обращал внимания на требования остановиться и на светофоры. Однако на Кольцевой улице он был задержан.
В ходе выяснения обстоятельств инцидента правоохранители установили: 28-летний автолюбитель пьян. Однако сдаваться лихач до последнего не желал. В присутствии стражей порядка он стал сильно кашлять, изображая из себя больного COVID-19. Таким образом он хотел избежать наказания.
Однако достичь задуманного у мужчины не вышло. В итоге он получил 12 протоколов за нарушения различного характера. Сообщает БашНьюс.
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