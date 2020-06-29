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Новости мираПроисшествия

Шлепнувший школьницу учитель получил почти десять лет колонии

Никита Брыкин
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В Перми приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима учителя математики Валерия Сыропятова. Об этом пишет телеканал НТВ.

Мужчину обвинили в насилии над несовершеннолетней школьницей. Сообщается, что отстающая семиклассница пыталась уйти с урока. Преподаватель же отмахнулся от ученицы и шлепнул ее ладонью. По словам подсудимого, он сделал это в педагогических целях.

«У мамы появились претензии — вы мою дочь по попе хлопнули. Я признал это. И принес извинения семье. Я ничего противоправного не совершал», – считает Сыропятов.

Следователи увидели в действиях мужчины интимный подтекст. Кроме того, школьница рассказала, что учитель давно делал недвусмысленные намеки.

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