Шлепнувший школьницу учитель получил почти десять лет колонии

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В Перми приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима учителя математики Валерия Сыропятова. Об этом пишет телеканал НТВ.

Мужчину обвинили в насилии над несовершеннолетней школьницей. Сообщается, что отстающая семиклассница пыталась уйти с урока. Преподаватель же отмахнулся от ученицы и шлепнул ее ладонью. По словам подсудимого, он сделал это в педагогических целях.

«У мамы появились претензии — вы мою дочь по попе хлопнули. Я признал это. И принес извинения семье. Я ничего противоправного не совершал», – считает Сыропятов.

Следователи увидели в действиях мужчины интимный подтекст. Кроме того, школьница рассказала, что учитель давно делал недвусмысленные намеки.