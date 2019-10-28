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Подмосковный «Печкин» украл продукты, алкоголь и велосипед


В подмосковном Дедовске сотрудники полиции задержали местного жителя, который подозревается в серии краж. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной версии, в течение недели злоумышленник украл из магазина 10 банок кофе, 12 флаконов шампуня, 6 батонов колбасы и 10 кусков сыра и 4 бутылки алкоголя. При этом ему удалось беспрепятственно покинуть супермаркет.

Выяснилось, что мужчину задержали на железнодорожной платформе после того, как он присвоил себе чужой велосипед. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

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