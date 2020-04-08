Нарушители задержаны в Ленобласти после погони и стрельбы

Алексей Агеев
Новости мира

Полицейские стреляли по колесам, чтобы задержать лихача в Тыве

На территории Тывы правоохранители были вынуждены стрелять по колесам машины, чтобы задержать ее водителя. Дело в том, что автомобилист не хотел добровольно...
Узнать больше
Новости мира

Власти рассказали, как будут следить за людьми с COVID-19 и сидящими на карантине

Минкомсвязи РФ занимается подготовкой проекта по созданию системы слежения за передвижениями сидящих на карантине людей. Следить будут при помощи информации, полученной от...
Узнать больше
Новости мира

Указ о выплатах семьям с детьми вступил в силу

7 апреля 2020 года в России вступил в силу указ о поддержке семей с детьми. Теперь семьи, имеющие право на материнский капитал,...
Узнать больше
Новости мира

Новак Джокович поиграл в теннис сковородой

Первая ракетка мира Новак Джокович сыграл в теннис сковородой. Именно так именитый спортсмен развлекается во время самоизоляции. Сербский теннисист...
Узнать больше
Коронавирус мир

Сергей Безруков начал рисовать картины во время самоизоляции

Известный российский актер Сергей Безруков начал рисовать картины во время периода самоизоляции. Об этом знаменитый артист рассказал в своем Инстаграме.
Узнать больше
-

Сотруники ДПС поймали нарушителей после погони со стрельбой. Инцидент произошел на территории Ленинградской области.

Моменты задержания злоумышленников попали на видео. Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ. Около тоннеля в населенном пункте Мурино автомобилист попытался скрыться от инспекторов ГИБДД.

При просмотре видеоролика можно заметить, что стражи порядка были вынуждены применить оружие для остановки нарушителя. Отмечается, что преступников поймали в Новом Девяткино.

Ранее мы писали, что пять человек разбились насмерть под Воронежем

Читайте также: Водитель протаранил мэрию Коркино

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Администрация показала, как в Рязани дезинфицируют улицы

Администрация
В ночь на среду, 8 апреля, в Рязани проводилась дезинфекция улиц. Как сообщает сайт администрации города, за ночь удалось обработать 4 миллиона...
Узнать больше

В Рязани запустили несколько дополнительных маршруток и автобусов

Администрация
В связи с распространением коронавируса количество машин на некоторых маршрутах общественного транспорта сократили. Однако, горожане начали жаловаться на переполненные маршрутки.
Узнать больше

Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года

Новости Рязани
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года — на время всеобщей самоизоляции в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Число заболевших коронавирусом в Рязанской области стремительно выросло

Коронавирус Рязань
В Рязанской области выявлено ещё 15 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные сообщает опергруппа правительства региона. Все контакты заражённых лиц...
Узнать больше

На коронавирус в Рязани проверяют 977 человек

Коронавирус
Число заболевших коронавирусом в Рязанской области не изменилось. По данным на 8.00 их по-прежнему 17 человек. Трое уже выздоровели и находятся дома....
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам видеообзор новостей за вторник, 7 апреля. https://youtu.be/HRqbIjgKXcs
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Администрация показала, как в Рязани дезинфицируют улицы

В Рязани запустили несколько дополнительных маршруток и автобусов

Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая...