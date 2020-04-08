Нарушители задержаны в Ленобласти после погони и стрельбы

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Сотруники ДПС поймали нарушителей после погони со стрельбой. Инцидент произошел на территории Ленинградской области.

Моменты задержания злоумышленников попали на видео. Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ. Около тоннеля в населенном пункте Мурино автомобилист попытался скрыться от инспекторов ГИБДД.

При просмотре видеоролика можно заметить, что стражи порядка были вынуждены применить оружие для остановки нарушителя. Отмечается, что преступников поймали в Новом Девяткино.

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