Муж убил жену и закопал ее тело около дома в Тверской области

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В Кимрах Тверской области суд вынес приговор местному жителю, который был признан виновным в убийстве жены. Об этом пишет газета «МК».

Инцидент произошел в июле прошлого года. Во время ссоры ранее судимый за аналогичное преступление достал нож и начал угрожать женщине убийством. Однако он ограничился тем, чтобы избить жертву по рукам и лицу.

В один из вечеров злоумышленник начал ругаться с супругой на почве ревности, но на этот раз решил словами не ограничиваться. Он несколько раз ударил ее руками, ногами, а также металлическим предметом. Женщина скончалась, и злоумышленник решил закопать ее тело прямо около дома.

Мужчину приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии общего режима.