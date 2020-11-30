Мэр Липецка Евгения Уваркина отказалась принимать отремонтированный проспект Победы

В понедельник, 30 ноября, мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила в своем Instagram-аккаунте, что не примет отремонтированный проспект Победы.
По ее словам, в социальных сетях липчане часто жалуются на качество ремонта. К тому же вопросы возникают не только у простых жителей, но и у властей.
Из-за возникших проблем администрация не будет полностью оплачивать выполненные работы. А окончательные расчеты будут произведены лишь после исправления всех недостатков.
Евгения Уваркина поручила рабочим обеспечить безопасность дорожного движения. В частности, специалисты уже установили светофоры, нанесли разметку и поставили остановочные павильоны. На участке осталось только завершить установки пешеходного ограждения.
После всех выполненных работ необходимо будет обратиться за разрешением к ГИБДД. По плану, общественный транспорт должен начать ходить уже в декабре 2020 года.