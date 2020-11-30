Мэр Липецка Евгения Уваркина отказалась принимать отремонтированный проспект Победы

В понедельник, 30 ноября, мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила в своем Instagram-аккаунте, что не примет отремонтированный проспект Победы.

По ее словам, в социальных сетях липчане часто жалуются на качество ремонта. К тому же вопросы возникают не только у простых жителей, но и у властей.

— У нас также немало претензий к подрядчику. Они касаются и ровности дорожного полотна, и качества укладки плитки, и установки бордюров, — написала Евгения Уваркина.

Из-за возникших проблем администрация не будет полностью оплачивать выполненные работы. А окончательные расчеты будут произведены лишь после исправления всех недостатков.

— К обсуждения финансового вопроса вернемся в 2021 году. Сейчас же необходимо рассмотреть вопрос запуска общественного транспорта. Липчане не должны страдать из-за промахов подрядчика. И так автобусы с прошлой зимы ходят по улице Папина, — отметила глава администрации.

Евгения Уваркина поручила рабочим обеспечить безопасность дорожного движения. В частности, специалисты уже установили светофоры, нанесли разметку и поставили остановочные павильоны. На участке осталось только завершить установки пешеходного ограждения.

После всех выполненных работ необходимо будет обратиться за разрешением к ГИБДД. По плану, общественный транспорт должен начать ходить уже в декабре 2020 года.