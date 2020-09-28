Мать избила и грозила убить сына в такси в Курске

Жительница Курска, которая угрожала расправой ребенку в такси, отправлена под домашний арест, передает телеканал «Москва 24». Инцидент попал на видео.

Сообщается, что 32-летняя женщина кричала матом на сына, который якобы забыл некие документы. Злоумышленница пригрозила ребенку избиением прямо в такси. Кроме этого, мать сказала, что желает, чтобы сын скорее вырос и съехал.

«Зачем я тебя, ублюдка, родила?! Я тебя терпеть не могу!» – орала женщина.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Проводятся следственные действия.

По версии следствия, подозреваемая систематически избивала своего сына с 2016 года.