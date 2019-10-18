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Машину разорвало пополам в Татарстане: есть погибшие

18 октября в Татарстане случилась лобовая авария с летальным исходом. ДТП произошло в Высокогорском районе, на 46 километре трассы «Казань — Малмыж».

По предварительной версии, водитель хэтчбека ВАЗ-2114 совершил выезд на полосу для встречных машин, где столкнулся с седаном Toyota Camry. В результате сильнейшего лобового удара 31-летний виновник аварии получил смертельные повреждения и умер на месте трагедии. Российскую легковушку разорвало пополам. Ее части были разбросаны по дороге. Корма хэтчбека оказалась в кювете, на дорожном полотне остались лежать передние колеса и руль.

Водитель «японца» и пассажир данного авто были срочно доставлены в больницу с разными повреждениями. По факту случившегося начата проверка, сообщает Мой Альметьевск.

Фото: Мой Альметьевск

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