Кинолог рассказал, следует ли мыть собаку антисептиком

-

Глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что не следует мыть собаку средствами с хлором или антисептиком. Данные средства могут стать причиной появления аллергии и ожогов на коже животных.

Однако очищать собаку после прогулки все же нужно, отметил эксперт. Он посоветовал как следует отмыть лапы, протирать глаза и нос салфетками, сообщает Вечерняя Казань.

– Не нужно рисковать и обрабатывать животное агрессивными дезинфицирующими растворами, вы только навредите питомцу, – подчеркнул Голубев.

Ранее мы писали, что акушерку уволили за шутку про медицинские маски в Инстаграме

Читайте также: Психологи рассказали, что ждет человечество после нашествия COVID-19