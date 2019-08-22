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Голый мужчина с порезами на шее переплыл водохранилище в Калуге

21 августа в Калуге произошел страшный и удивительный случай. Израненный и голый мужчина переплыл водохранилище. Об инциденте стало известно благодаря очевидцами ситуации.

По данным очевидцев, «герой» данного сообщения вышел к ним из леса. Он был весь в крови, его шея была порезана. Сообщается также, что мужчина вкалывал себе в руку какое-то вещество, а также держал розочку в руке (видимо, именно ею он разрезал себе горло). Затем он выкинул нож и стул, прыгнул в водоем и уплыл.

В МВД дали свой комментарий относительно инцидента. Сообщается, что мужчина в крови оказался 31-летним жителем Калуги. Когда он закончил свой заплыв через водохранилище, его забрали врачи скорой. Известно, что ранее «пловец» на учете в полиции не стоял. По факту ЧП ведется проверка, сообщает Кaluganews.com.

Фото: Калуга Инцидент

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