Осужденный актер Михаил Ефремов оценил работу новых адвокатов. Его слова передает РИА «Новости».

Члены общественной наблюдательной комиссии навестили 25 октября Михаила Ефремова в СИЗО.

— Несмотря на то, что артист расстроился из-за нового приговора, он остался доволен работой новых защитников и продолжает надеяться на смягчение приговора, — рассказал секретарь ОНК Алексей Мельников.

При этом сам Михаил Ефремов считает, что на приговор повлиял резонанс дела, поэтому он все еще надеется на кассационный суд.

— Актер также не знает, куда его распределят. Он сказал, что об этом известно только руководству ФСИН. Но при этом Михаил добавил, что распределение пройдет в соответствии с законом , — рассказал Мельников.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на 8 лет за смертельное ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров. В последующем артист сменил бывшего адвоката Эльмана Пашаева на новых. В результате защитники подали на апелляцию, и суд смягчил приговор до 7,5 лет лишения свободы. При этом судья отказала артисту в проведении дополнительной экспертизы.