Осужденный актер Михаил Ефремов оценил работу новых адвокатов. Его слова передает РИА «Новости».
Члены общественной наблюдательной комиссии навестили 25 октября Михаила Ефремова в СИЗО.
При этом сам Михаил Ефремов считает, что на приговор повлиял резонанс дела, поэтому он все еще надеется на кассационный суд.
Напомним, Михаила Ефремова осудили на 8 лет за смертельное ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров. В последующем артист сменил бывшего адвоката Эльмана Пашаева на новых. В результате защитники подали на апелляцию, и суд смягчил приговор до 7,5 лет лишения свободы. При этом судья отказала артисту в проведении дополнительной экспертизы.