Врио губернатора Малков предложил приостановить масочный режим в Рязанской области

Во вторник, 31 мая, врио губернатора Павел Малков предложил приостановить масочный режим на территории Рязанской области. Такое заявление он сделал перед заседанием регионального правительства.
Чиновники попросили рассказать о ситуации заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирину Котову. По её словам, в Рязани и области число заболевших коронавирусом стойко снижается. Возможность приостановки масочного режима есть.
Текст соответствующего документа по его поручению приготовят к кратчайшие сроки.