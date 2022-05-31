Врио губернатора Малков предложил приостановить масочный режим в Рязанской области

Во вторник, 31 мая, врио губернатора Павел Малков предложил приостановить масочный режим на территории Рязанской области. Такое заявление он сделал перед заседанием регионального правительства.

Чиновники попросили рассказать о ситуации заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирину Котову. По её словам, в Рязани и области число заболевших коронавирусом стойко снижается. Возможность приостановки масочного режима есть.

— Очевидно, что этот шаг можно и нужно сделать, — заявил Малков.

Текст соответствующего документа по его поручению приготовят к кратчайшие сроки.