Врио губернатора Малков поручил проработать вопрос строительства высоководного моста в Спасском районе

В рамках рабочей поездки в Спасский район 30 июня врио губернатора Рязанской области Павел Малков осмотрел наплавной мост через Оку у села Фатьяновка.

Этот мост – важный объект для муниципалитета. Как пояснил главе региона руководитель Минтранса Рязанской области Вадим Решетник, по мосту проезжают до 2 тысяч автомобилей в сутки. При этом во время паводка мост не используется: с одного берега на другой пассажиров и грузы перевозят с помощью катера на воздушной подушке.

Сейчас мост ремонтируют. Осмотрев его, врио губернатора отметил: важно обеспечить круглогодичное использование моста. Делегация Рязанской области в ближайшее время отправится во Владимирскую область, где удалось обеспечить непрерывную работу подобного объекта.

– Сейчас мы рассматриваем вопрос строительства нового наплавного моста по той же технологии, из современных материалов, – сказал Павел Малков. – При этом поручил проработать проект строительства здесь полноценного высоководного моста.

В ходе осмотра ремонта автомобильной дороги между сёлами Федотьево и Веретье, врио губернатора подчеркнул, что приведение в нормативное состояние автодорог сети школьных маршрутов должно быть на особом контроле. Автодорога, которую осмотрел врио Губернатора, капитально ремонтируется в рамках реализации нацпроекта». В текущем году будет сдан участок в 10 км. Работы по капремонту второго участка протяженностью 14,3 км запланированы на 2023 год.