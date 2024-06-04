Водоканал Рязани сообщил адреса отключения холодной воды 4 июня

4 июня Водоканал Рязани произведет отключение холодной воды с 09.30 до 17.00 по следующим адресам:

Скорбященский проезд:

Дом 4 (МБУ ССВПД Ритуал)

Дом 8 (ГБУ РО ОКНД)

Спортивная улица:

Дом 9 (ГБУ РО ОККВД)

Дом 1 (магазин ПОБЕДА)

Старообрядческий проезд:

Дом 1 (АО РЕМБЫТТЕХНИКА, магазин ПЯТЕРОЧКА)

Дом 1А (ОМЕГА-ЦЕНТР, магазин ПЯТЕРОЧКА)

Дом 5 (Рязанский ЦСМ)

Дом 9, 11

Улица Л. Чайкиной:

Дом 4

Дом 6

Также будет снижена подача холодной воды в квартале Чайка.

Улица Новоселов:

Дом 16

Дом 16а

Улица Советской Армии:

Дом 11

Дом 13

Дом 15

Дом 17

Дом 17 корп. 1

Улица Тимакова:

Дом 22 корп. 2

Жителям рекомендуется заранее запастись водой для бытовых нужд на период отключения.