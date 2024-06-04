Водоканал Рязани сообщил адреса отключения холодной воды 4 июня

4 июня Водоканал Рязани произведет отключение холодной воды с 09.30 до 17.00 по следующим адресам:
Скорбященский проезд:
Дом 4 (МБУ ССВПД Ритуал)
Дом 8 (ГБУ РО ОКНД)
Спортивная улица:
Дом 9 (ГБУ РО ОККВД)
Дом 1 (магазин ПОБЕДА)
Старообрядческий проезд:
Дом 1 (АО РЕМБЫТТЕХНИКА, магазин ПЯТЕРОЧКА)
Дом 1А (ОМЕГА-ЦЕНТР, магазин ПЯТЕРОЧКА)
Дом 5 (Рязанский ЦСМ)
Дом 9, 11
Улица Л. Чайкиной:
Дом 4
Дом 6
Также будет снижена подача холодной воды в квартале Чайка.
Улица Новоселов:
Дом 16
Дом 16а
Улица Советской Армии:
Дом 11
Дом 13
Дом 15
Дом 17
Дом 17 корп. 1
Улица Тимакова:
Дом 22 корп. 2
Жителям рекомендуется заранее запастись водой для бытовых нужд на период отключения.