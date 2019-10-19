Татьяна Попова побывала в гостях у РИА «7 новостей»

В апреле 2019 года официально стартовали все направления программы «Большие гастроли», нацеленные на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории всей страны.

Вот уже шестой год подряд в рамках программы «Большие гастроли» зрители могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны — как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, участием звезд отечественного театра, предназначены для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудитории.

География программы «Большие гастроли» простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки! В рамках программы проходит и большое количество сопутствующих мероприятий: для зрителей – творческие встречи с любимыми актерами, для профессионального сообщества – специализированные программы. Программа открыта для взаимодействия с профессиональным театральным сообществом и партнерами во всех регионах страны.

Рязанский театр кукол относится к проекту: «Большие гастроли для детей и молодежи».

По словам министра культуры РФ Владимира Мединского,«Большие гастроли для детей и молодежи» создаются как пространство счастливого общения и совместных открытий для всей семьи.

Осенью 2017 года с целью объединения всех детских театров страны Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ открыл новое направление — масштабнейшую программу «Большие гастроли для детей и молодежи». В 2017 году в ней приняли участие 100 театров! В 2018 году программа задействует еще больше творческих коллективов и городов России, в ней поучаствуют около 103 театров из 76 регионов нашей страны.

Программа «Большие гастроли для детей и молодежи» реализуется за счет государственных средств, выделенных Министерством культуры РФ по результатам поручения председателя правительства Дмитрия Медведева, данного по итогам форума «Единой России» «Культура — национальный приоритет» и входит в проект «Культура малой Родины», призванный обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны.

В рамках проекта Рязань посетил Красноярский театр кукол. Рязанцы увидели спектакли «Звёздный мальчик», «Зимняя сказка» и «Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи».

А в пятницу, 18 октября, в гостях у РИА «7 новостей» побывала директор Красноярского театра кукол Татьяна Попова. Вместе с главным редактором Надеждой Майоровой они поговорили об истории театра, его репертуаре, проектах и спектаклях, которые были показаны в Рязани.