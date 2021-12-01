В Уфе мальчик задушил девочку во время «игры» и выбросил в воду

Журналисты издания Башинформ рассказали подробности громкого убийства 8-летней девочки в Уфе, в преступлении обвинили 12-летнего мальчика.

Сообщается, что 21 августа ребята познакомились возле одной из школ. Они обменялись номерами телефонов и разошлись. На следующий день мальчик и девочка созвонились и решили пойти гулять.

На улице помимо нового друга она увидела ранее незнакомого ей другого мальчика. Все вместе дети пошли играть в заброшенном доме за школой. Там 12-летний мальчик рассказал друзьям про опасную «игру». Девочка решила сыграть, после чего ей сдавили шею, когда разжали, она упала. Мальчик ошибочно подумал, что она умерла.

В итоге он раздеть девочку и еще живой выбросил в воду. Позже он не смог объяснить, зачем оставил подругу без одежды. так как не понимал, что с ним происходило в тот момент.

По воспоминаниям его друга, инициатор «игры» пообещал принять девочку в свою «банду», если она выдержит испытание. Также он пояснил, что просил парня освободить подругу, когда она замахала руками и ногами, но тот не отпускал. Сама девочка, как выяснится позже, умерла от утопления в воде.

Выяснилось, что мальчик не страдал психическим расстройством или слабоумием. Его отправили на перевоспитание в Серафимовскую спецшколу закрытого типа.