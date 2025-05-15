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Алексей Строилов
Армия и СВО

В Судже погиб боец из Рязанской области Алексей Строилов

Алексей Самохин

Уроженец посёлка Сараи Рязанской области Алексей Николаевич Строилов погиб во время боёв в Судже Курской области. О его смерти сообщил глава администрации Сараевского района Валерий Дмитриев.

Строилову было 42 года. В 18 лет Алексея призвали в армию, он служил в элитных частях — спецназе ОДОН в Москве. После службы работал в Рязани, затем в Москве

После начала специальной военной операции рязанец подписал контракт с Минобороны, служил в 810-й штурмовой бригаде морской пехоты Черноморского флота.

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— Скорблю вместе с родными и близкими Алексея. Вечная память герою. Он навсегда в наших сердцах, — написал Дмитриев в соцсетях.

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