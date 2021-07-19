В Рязани пройдет первый музыкальный кубок губернатора по КВН

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Первый музыкальный кубок губернатора по КВН пройдет в Рязани 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие состоится в рамках празднования Дня города и открытия сезона официальной Рязанской лиги. Первый в истории музыкальный кубок губернатора посвящен 60-летию со дня рождения КВН.

В фестивале примут участие лучшие команды местных ВУЗов, СУЗов и школ. Кроме того, рязанцев будут веселить участники Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН 2021 года. Специальным гостем на мероприятии станет команда из Смоленска, чемпион Высшей лиги КВН «Триод и диод».

В рамках фестиваля определят трех лауреатов соревнования, а также обладателей Кубка местных ВУЗов, музыкального кубка губернатора Рязанской области и денежного гранта на поездку в Сочи.

Впервые КВН пройдет на открытой площадке Зеленого театра ЦПКиО.