30.9 C
Рязань
Понедельник, 19 июля, 2021
На главнуюНовости РязаниКультура
Новости РязаниКультураТоп новость

В Рязани пройдет первый музыкальный кубок губернатора по КВН

Елена Лобанова
В Рязани пройдет первый музыкальный кубок губернатора по КВН
- Advertisement -

Первый музыкальный кубок губернатора по КВН пройдет в Рязани 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Мероприятие состоится в рамках празднования Дня города и открытия сезона официальной Рязанской лиги. Первый в истории музыкальный кубок губернатора посвящен 60-летию со дня рождения КВН. 

В фестивале примут участие лучшие команды местных ВУЗов, СУЗов и школ. Кроме того, рязанцев будут веселить участники Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН 2021 года. Специальным гостем на мероприятии станет команда из Смоленска, чемпион Высшей лиги КВН «Триод и диод».  

В рамках фестиваля определят трех лауреатов соревнования, а также обладателей Кубка местных ВУЗов, музыкального кубка губернатора Рязанской области и денежного гранта на поездку в Сочи. 

Впервые КВН пройдет на открытой площадке Зеленого театра ЦПКиО.

В Рязани пройдет первый музыкальный кубок губернатора по КВН
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,525ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]