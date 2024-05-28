Вторник, 28 мая, 2024

В Рязанской области уровень инфляции вырос на 7,4%

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от Racool_studio на Freepik

Инфляция в Рязанской области выросла до 7,4%. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Отмечается, что уровень годовой инфляции в регионе в апреле был ниже (7,4%), чем в среднем по стране (7,8%)

Рост цен связан в первую очередь с возросшими издержками производителей и поставщиков. Отмечается, что кондитеры стали больше тратить на сырье, так как в странах-экспортерах был неурожай какао-бобов и предложение сократилось. Соответственно, и цены на шоколад стали расти быстрее.

Эксперты Банка России рассказали, почему поднялись цены на тарифы сотовой связи. Они отметили,что траты операторов на на закупку и обслуживание оборудования, а также на оплату труда, возросли. Это и отразилось на тарифах.

У потребителей возрос интерес к некоторым непродовольственным товарам. В марте рязанцы смогли приобрести холодильники по более выгодным ценам, а в апреле цена на них вновь повысилась. До
этого потребители активно старались вложить средства в недвижимость, после чего стала
более востребована и новая бытовая техника.

«Политика Банка России помогает людям пройти периоды сильного роста цен с минимальным ущербом для кошелька, — поясняет управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов. — Высокая ключевая ставка делает привлекательными депозиты, и граждане могут приумножить сбережения за счет процентов по вкладу. К тому же, сделав выбор в пользу банковского вклада, люди на некоторое время откладывают покупки, и спрос становится не таким высоким, а значит и цены растут медленнее или вовсе не растут».

Эксперты отмечают, что поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Предполагается, что с учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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