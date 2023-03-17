В Рязани засняли горящие троллейбусные провода

В ночь на 17 марта в Рязани снова загорелись троллейбусные провода. Видео опубликовал паблик Rzn_life.

Судя по ролику, троллейбусная сеть искрилась в районе площади Ленина.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее власти заявили, что контактную троллейбусную сеть в Рязани будут ремонтировать. На модернизацию контактной сети потребуется 800 миллионов рублей. Вице-губернатор Артём Бранов рассказал, где регион будет искать на это средства.