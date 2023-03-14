Вторник, 14 марта, 2023
Татьяна Проводина

Модернизация контактной сети в Рязани потребует 800 млн рублей

На главнуюНовости Рязани
Фото со страницы Артёма Бранова ВКонтакте

На модернизацию контактной троллейбусной сети в Рязани потребуется примерно 800 млн рублей. Об этом сообщил первый зампред областного правительства Артём Бранов.

Вопрос не решался десятилетиями, так что требуется серьёзное обновление, – подчеркнул он. Состояние и реконструкция контактной сети обсуждались с министром транспорта Рязанской области Павлом Супруном по поручению губернатора.

Артём Бранов: «В городском бюджете таких средств нет. Часть на условиях софинансирования может предоставить областной бюджет, но и его возможности небезграничны»

Министерство транспорта региона подготовило и направило заявку в федеральный центр. Решение проблемы надеются значительно ускорить с помощью участия в федеральной программе.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации