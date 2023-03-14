Модернизация контактной сети в Рязани потребует 800 млн рублей

На модернизацию контактной троллейбусной сети в Рязани потребуется примерно 800 млн рублей. Об этом сообщил первый зампред областного правительства Артём Бранов.

Вопрос не решался десятилетиями, так что требуется серьёзное обновление, – подчеркнул он. Состояние и реконструкция контактной сети обсуждались с министром транспорта Рязанской области Павлом Супруном по поручению губернатора.

Артём Бранов: «В городском бюджете таких средств нет. Часть на условиях софинансирования может предоставить областной бюджет, но и его возможности небезграничны»

Министерство транспорта региона подготовило и направило заявку в федеральный центр. Решение проблемы надеются значительно ускорить с помощью участия в федеральной программе.