В Рязани отремонтируют контактную сеть троллейбусов после обрывов

В понедельник, 13 марта, в рязанской мэрии прошло оперативное совещание, провела его Елена Сорокина. С подчинёнными она обсудила вопросы ликвидации последствий непогоды и ремонт контактной сети троллейбуса.

В воскресенье на Рязань обрушилась непогода. Выпало 50% месячной нормы осадков. Во время ухудшения погоды Дирекция благоустройства города совместно с подрядчиком заблаговременно провела работы по очистке дождеприемных колодцев, в отдельных местах образовались зоны подтопления. В выходные дежурные бригады продолжили очистку решеток, а также проводили работы в зонах подтопления. Потопы случились на Михайловском шоссе, а также на улице Быстрецкой около ЖК «Паруса». По поручению главы администрации Сорокиной руководители блока ЖКХ и благоустройства разбираются в ситуации с целью принятия мер. Сейчас разрабатывается план модернизации отдельных участков ливнёвки.

Из-за сильного дождя и налипания мокрого снега в Рязани произошёл обрыв контактной троллейбусной сети на улице Юбилейной и на Первомайском проспекте. Аварии удалось устранить в ночь на понедельник силами двух бригад. По словам директора МУП «УРТ» Андрея Суханова, сеть была повреждена из-за непогоды, также причиной обрывов стала изношенность. Чтобы исключить подобные ситуации предприятием совместно с управлением транспорта определены приоритетные участки контактной сети, которые необходимо отремонтировать в ближайшее время.