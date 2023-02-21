Вторник, 21 февраля, 2023
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В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»

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21 февраля в биатлонном комплексе «Алмаз» прошёл  детский спортивный праздник «Лыжня здоровья».

 Мероприятие состоялось, благодаря партнёрскому соглашению, заключённому между фондом «Мамино сердце» и фондом поддержки инвалидов «Единая страна».

  Перед началом старта журналистов пригласили на пресс-конференцию. У  представителей прессы была уникальная возможность пообщаться  с шестикратным параолимпийским чемпионом  по лыжным гонкам – легендой спорта Сергеем   Шиловым,  чемпионкой  Параолимпийских игр в Сочи  в смешанной эстафете по  лыжным гонкам, рязаночкой  Светланой Коноваловой, задать вопросы  директору фонда «Мамино сердце» Марии Муравьёвой и председателю попечительского совета Владимиру Бурмистрову. 

 — Мы рассчитывали, что в «Лыжне здоровья» примут участие не более 250 юных спортсменов, но было подано более трехсот заявок и на праздник приглашены все желающие, в том числе дети с ОВЗ, — объявила Мария Муравьёва.

В этот день биатлонный комплекс «Алмаз»  радушно принял детей  в возрасте от 4 до 14 лет, их родителей, сопровождающих наставников и воспитателей.   Ребятишки, в ожидании начала соревнований, резвились на детских площадках комплекса, согревались чаем и какао, заряжались прекрасным настроением и праздничной атмосферой.

Торжественный момент начала эстафеты ознаменовался   музыкальными позывными, и юные лыжники выслушали напутственные слова от именитых спортсменов и организаторов.

 — Дорогие юные спортсмены,  сегодня вы собрались на «Лыжне здоровья», чтобы приобщиться к занятиям зимними видами спорта и стать частью нашей дружной лыжной семьи. Желаю всем успешного старта, — приветствовала участников Светлана Коновалова.

 Первыми, в эстафете на 300 метров, стартовали 4-х летние участники. Каждый, независимо от возраста и спортивных навыков получил призы от организаторов и заряд бодрости  и позитива.

В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»
В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»
В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»
В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»
В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»
В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»
В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»
В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»
В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»
В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»
В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»
В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»
В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»
В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»

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