В Рязани стартовала детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»

21 февраля в биатлонном комплексе «Алмаз» прошёл детский спортивный праздник «Лыжня здоровья».

Мероприятие состоялось, благодаря партнёрскому соглашению, заключённому между фондом «Мамино сердце» и фондом поддержки инвалидов «Единая страна».

Перед началом старта журналистов пригласили на пресс-конференцию. У представителей прессы была уникальная возможность пообщаться с шестикратным параолимпийским чемпионом по лыжным гонкам – легендой спорта Сергеем Шиловым, чемпионкой Параолимпийских игр в Сочи в смешанной эстафете по лыжным гонкам, рязаночкой Светланой Коноваловой, задать вопросы директору фонда «Мамино сердце» Марии Муравьёвой и председателю попечительского совета Владимиру Бурмистрову.

— Мы рассчитывали, что в «Лыжне здоровья» примут участие не более 250 юных спортсменов, но было подано более трехсот заявок и на праздник приглашены все желающие, в том числе дети с ОВЗ, — объявила Мария Муравьёва.

В этот день биатлонный комплекс «Алмаз» радушно принял детей в возрасте от 4 до 14 лет, их родителей, сопровождающих наставников и воспитателей. Ребятишки, в ожидании начала соревнований, резвились на детских площадках комплекса, согревались чаем и какао, заряжались прекрасным настроением и праздничной атмосферой.

Торжественный момент начала эстафеты ознаменовался музыкальными позывными, и юные лыжники выслушали напутственные слова от именитых спортсменов и организаторов.

— Дорогие юные спортсмены, сегодня вы собрались на «Лыжне здоровья», чтобы приобщиться к занятиям зимними видами спорта и стать частью нашей дружной лыжной семьи. Желаю всем успешного старта, — приветствовала участников Светлана Коновалова.

Первыми, в эстафете на 300 метров, стартовали 4-х летние участники. Каждый, независимо от возраста и спортивных навыков получил призы от организаторов и заряд бодрости и позитива.