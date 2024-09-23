Понедельник, 23 сентября, 2024

В Рязани создают ещё один мурал на здании МКЦ

Автор: Валерия Мединская

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Ещё один мурал создают в Рязани, на этот раз на здании Муниципального культурного центра.

Работа над ним началась в прошлую субботу. Уже сейчас можно увидеть набросок основных линий. Создаёт мурал художник Рустам Кубик. Он изобразит ребёнка, который погружается в сюжет книги. Увидеть сюжет пешеходы смогут, двигаясь от вокзала Рязань-1 в сторону площади Победы.

Напомним, за последнее время в Рязани появилось сразу несколько муралов. Художник Роман Мураткин работает над созданием портрета Ивана Мичурина на улице Яхонтова. На фасаде РГРТУ создали космический мурал:

Также арт-квартал появился в границах улиц Рыбацкая, Лесопарковая и Проезд речников. Изображения там создавала группа художников во главе с Александром Дёмкиным.

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