В Рязани создают ещё один мурал на здании МКЦ

Ещё один мурал создают в Рязани, на этот раз на здании Муниципального культурного центра.

Работа над ним началась в прошлую субботу. Уже сейчас можно увидеть набросок основных линий. Создаёт мурал художник Рустам Кубик. Он изобразит ребёнка, который погружается в сюжет книги. Увидеть сюжет пешеходы смогут, двигаясь от вокзала Рязань-1 в сторону площади Победы.

Напомним, за последнее время в Рязани появилось сразу несколько муралов. Художник Роман Мураткин работает над созданием портрета Ивана Мичурина на улице Яхонтова. На фасаде РГРТУ создали космический мурал:

Также арт-квартал появился в границах улиц Рыбацкая, Лесопарковая и Проезд речников. Изображения там создавала группа художников во главе с Александром Дёмкиным.