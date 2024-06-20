В Рязани создадут сеть велодорожек

Разрозненные велодорожки в Рязани приведут в порядок и объединят в единую сеть. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

Глава региона лично проехал по городу на велосипеде и сделал несколько выводов.

— Есть отдельные красивые и удобные велодорожки, но они не объединены в единые маршруты, — написал Малков.

В первую очередь, губернатор предложил объединить велодорожки, затем продумать дальнейшее развитие веломаршрутов. Предложения ожидают от спортсменов и участников велодвижения, собрать их воедино поручено региональному Минспорта.

— Удачный пример — Лесопарк, где проложена отдельная трасса. Будем учитывать такой подход при формировании большого маршрута «Рязань пешеходная», — написал губернатор.

Павел Малков также рекомендовал префектам ездить по районам на велосипедах, чтобы понять, что нужно делать, как улучшить инфраструктуру.