В Рязани создадут сеть велодорожек

Разрозненные велодорожки в Рязани приведут в порядок и объединят в единую сеть. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков.
Глава региона лично проехал по городу на велосипеде и сделал несколько выводов.
В первую очередь, губернатор предложил объединить велодорожки, затем продумать дальнейшее развитие веломаршрутов. Предложения ожидают от спортсменов и участников велодвижения, собрать их воедино поручено региональному Минспорта.
Павел Малков также рекомендовал префектам ездить по районам на велосипедах, чтобы понять, что нужно делать, как улучшить инфраструктуру.