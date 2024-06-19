Среда, 19 июня, 2024

В Рязани пройдёт выставка бездомных животных «Пойдём домой»

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение: vk.com/uk_62

В субботу, 22 июня, в Лесопарке пройдет выставка бездомных животных «Пойдем домой» (0+). Об этом сообщило управление культуры администрации Рязани.

Приюты и волонтеры представят животных, которых можно будет взять домой.

Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт с прививками — комплексной и против бешенства. Будет работать ветеринарный контроль.

Регистрация начнется с 10.00. Выставка стартует в 11.00

Также в этот день в Лесопарке пройдут мастер-классы для детей. На ярмарке желающие смогут приобрести товары от рукодельниц нашего города. Собранные средства пойдут на помощь бездомным животным.

Регистрация на выставку по телефону 8 903 640 7888.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Священник назвал грех, который закроет душе дорогу в рай

В Рязани выплатят компенсацию за упавший на ребёнка магнит домофона

В деревне под Рязанью выпал град размером с грецкий орех

Настоятель воронежского храма умер в 46 лет после тяжёлой болезни

НТВ покажет сериал «Приставы» с Чадовым, Поповой и Анастасией Заворотнюк

Павел Малков недоволен работой регоператора по обращению с ТКО

По просьбам зрителей Рязанский губернаторский симфонический оркестр сыграет два концерта

WarGonzo: атомный подводный крейсер РФ прошёл незамеченным в 50 милях от Флориды

Семь пострадавших в смертельном ДТП остаются в Шиловском ММЦ

«Ростелеком» выходит на рынок услуг бронирования отелей

Шесть машин сгорели из-за поджога тополиного пуха

Темирлан Абуталимов в память о друге после его гибели взял себе его позывной

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Священник назвал грех, который закроет душе дорогу в рай

Новости мира
Отец лжи — дьявол, поэтому путь обманщиков предопределён. По словам священника, кто любит ложь, тот любит сатану.

В Рязани выплатят компенсацию за упавший на ребёнка магнит домофона

Новости Рязани
В защиту интересов несовершеннолетнего прокуратура направила иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

В деревне под Рязанью выпал град размером с грецкий орех

Новости Рязани
Об этом 7info сообщили местные жители. 

Настоятель воронежского храма умер в 46 лет после тяжёлой болезни

Новости мира
В Воронеже 18 июня простились с настоятелем Введенского храма с. Братки Терновского района протоиереем Александром Муравьёвым.

НТВ покажет сериал «Приставы» с Чадовым, Поповой и Анастасией Заворотнюк

Новости мира
Для Анастасии Заворотнюк эта роль стала последней