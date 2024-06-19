В Рязани пройдёт выставка бездомных животных «Пойдём домой»

В субботу, 22 июня, в Лесопарке пройдет выставка бездомных животных «Пойдем домой» (0+). Об этом сообщило управление культуры администрации Рязани.

Приюты и волонтеры представят животных, которых можно будет взять домой.

Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт с прививками — комплексной и против бешенства. Будет работать ветеринарный контроль.

Регистрация начнется с 10.00. Выставка стартует в 11.00

Также в этот день в Лесопарке пройдут мастер-классы для детей. На ярмарке желающие смогут приобрести товары от рукодельниц нашего города. Собранные средства пойдут на помощь бездомным животным.

Регистрация на выставку по телефону 8 903 640 7888.