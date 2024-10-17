На Рязанской ВДНХ устанавливают «призраков» из остатков скульптур времен СССР

На Рязанской ВДНХ (бывший Торговый городок) устанавливают «призраки» мужчины и женщины. Об этом написала ВКонтакте экскурсовод Ольга Пименова.

Новые фигуры, состоящие из найденных в Оке остатков скульптур времён СССР, появятся на территории ВДНХ.