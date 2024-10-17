Четверг, 17 октября, 2024

На Рязанской ВДНХ устанавливают «призраков» из остатков скульптур времен СССР

Автор: Алексей Самохин

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Фото: Ольга Пименова ВК

На Рязанской ВДНХ (бывший Торговый городок) устанавливают «призраки» мужчины и женщины. Об этом написала ВКонтакте экскурсовод Ольга Пименова. 

Новые фигуры, состоящие из найденных в Оке остатков скульптур времён СССР, появятся на территории ВДНХ. 

— Вот это ничего себе, — пишет Пименова.

На Рязанской ВДНХ устанавливают «призраков» из остатков скульптур времен СССР
На Рязанской ВДНХ устанавливают «призраков» из остатков скульптур времен СССР

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