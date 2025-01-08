В Рязани 8 улиц остались без холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».

Организован подвоз технической воды. Воду можно получить по адресу: ул. Березовая, 1 г — остановка общественного транспорта.

Воды не будет в связи с ремонтом на водопроводе. Работы обещают закончить до 16:00 по адресам: