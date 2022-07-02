19.6 C
Рязань
Суббота, 2 июля, 2022

В Липецке нашли двух окровавленных мужчин во дворе дома

spot_img
powder

В Липецке нашли двух окровавленных мужчин во дворе дома

Накануне в жилом доме №3 на улице Артемова в микрорайоне «Елецкий» обнаружили двух окровавленных мужчин, пишет Lipetsk Media.

Видеозапись с места случившегося опубликована в группе «Липецк LIVE» в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста предположил, что пострадавшие получили ножевые ранения.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области уточнили, что задержали двух жителей Ростов-на-Дону, причастных к нападению на липчан. Пострадавшим 31 и 34 года.

Их доставили в больницу. По факту случившегося проводиться проверка.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7