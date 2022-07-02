В Липецке нашли двух окровавленных мужчин во дворе дома

Накануне в жилом доме №3 на улице Артемова в микрорайоне «Елецкий» обнаружили двух окровавленных мужчин, пишет Lipetsk Media.

Видеозапись с места случившегося опубликована в группе «Липецк LIVE» в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста предположил, что пострадавшие получили ножевые ранения.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области уточнили, что задержали двух жителей Ростов-на-Дону, причастных к нападению на липчан. Пострадавшим 31 и 34 года.

Их доставили в больницу. По факту случившегося проводиться проверка.