В Касимове полицейские остановили пьяного водителя

В Касимове сотрудники ГИБДД остановили водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

На одной из городских улиц полицейские остановили автомобиль марки «Вольво», за рулём которого находился 39-летний мужчина. У него были заметны признаки употребления алкоголя.

Водителю предложили пройти алкотест. Результаты оказались неутешительными — прибор показал 1,140 мг алкоголя на литр воздуха, что значительно превышает установленную норму.

По итогам проверки на нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Теперь мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.