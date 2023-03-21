Вторник, 21 марта, 2023
7info

В центре Рязани возвели новое здание кафе «Снежинка»

На главнуюНовости Рязани
Скриншот видео

В центре Рязани активно продолжаются работы по реконструкции кафе «Снежинка». Рабочие практически полностью отстроили новое кирпичное здание. Соответствующее видео опубликовала группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».

Сейчас проводятся кровельные работы.

Старое здание заведения на Лыбедском бульваре снесли летом 2022 года. Новое строят в стиле, похожем на стиль бывшей Первой мужской гимназии, где сейчас находится Политех. Эскиз ранее разместили на заборе, который окружает строительную площадку.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации