В центре Рязани возвели новое здание кафе «Снежинка»

В центре Рязани активно продолжаются работы по реконструкции кафе «Снежинка». Рабочие практически полностью отстроили новое кирпичное здание. Соответствующее видео опубликовала группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».

Сейчас проводятся кровельные работы.

Старое здание заведения на Лыбедском бульваре снесли летом 2022 года. Новое строят в стиле, похожем на стиль бывшей Первой мужской гимназии, где сейчас находится Политех. Эскиз ранее разместили на заборе, который окружает строительную площадку.